Ｊ２ジュビロ磐田は１８日、静岡・磐田市内で公開練習。２１日のホーム・松本戦に向けて紅白戦などで汗を流した。

注目は磐田Ｕ―１８からトップチームに昇格して２年目のＭＦ川合徳孟（１８）だ。前節・１５日の岐阜戦（１●２）は後半２３分に途中出場。０―２の同３２分にポストを直撃する惜しいミドルシュートを放ち、そのこぼれ球をＦＷ佐藤凌我（２６）が蹴り込んで決めた。短い時間ながら、チーム最多のシュート２本を放った１８歳の若武者は「決めたかった」と悔しがる。

その一方で「試合を見ていてシュートが少ないと感じていた。ピッチに入ったらドンドン打って行こうと決めていた」と手応えを口にした。この日も全体練習終了後、居残りでＦＷの佐藤、渡辺りょう（２９）やＭＦ藤原健介（２２）らと一緒にシュートを打ち続けた。

１月はＵ―２３日本代表に選ばれ、サウジアラビアで開催されたアジア杯に出場。鹿児島キャンプに参加できなかったが、帰国後に志垣良新監督（４５）と面談し、戦術も頭に入っている。「まずはメンバーに入ること。ゴールやアシストで貢献したい」と松本戦を見据えた。