赤江珠緒、娘が小2に→PTA活動に勤しむ 1年ぶり大吉ポッドキャスト登場
お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉がパーソナリティーを務める、TBS Podcast『大吉ポッドキャスト いったん、ここにいます！』では、18日午後5時頃更新の最新回にフリーアナウンサーの赤江珠緒がゲスト出演している。
【写真】武道館の舞台で…軽快な漫才を披露した山里亮太＆赤江珠緒
前回登場から1年以上経過しているが、大吉は「昨日も会ったかのようなトークと雰囲気。ぜんぜん久しぶりの感じがしない！」と驚き。小2になった娘のピン太郎ちゃんが通う小学校のPTA活動に勤しむエピソードや、前回出演時に話していた書道教室の後日談もなど、ブランクをまったく感じない2人のかけあいに注目だ。
後半では、リスナーから届いたメッセージを赤江が紹介し、それを受けて大吉と一緒におしゃべりする、いわゆる『たまむすび』的なメールコーナーも届けている。『たまむすび』リスナーがなつかしいだけでなく、令和のリアルな育児エピソードが詰まっており、子育て世代の方も必聴の内容となっている。
