◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)

フィギュアスケート女子シングルのショートプログラム(SP)に五輪初出場の中井亜美選手が登場。完璧な演技で78.71点をマークしました。

中井選手がフィギュアスケートを始めたきっかけは、テレビで見た浅田真央さん。中井選手は以前、浅田さんについて「トリプルアクセルにひかれて。表現力もすごくて。全てがそろっている素晴らしい選手」と印象を語っていました。

浅田さんの代名詞だった“トリプルアクセル”を中井選手はショートプログラムで、完璧に着氷させ、ショート1位発進を決めました。

浅田さんが活躍した五輪の舞台に立ったことについては「自分が憧れるきっかけになったこのオリンピックでこれだけすごくいい演技ができたことはうれしく思いますし、少しでも皆さんに勇気だったりが届けられたらと思っています」と口にしました。

さらに、「トリプルアクセル着氷できるようにしっかりと調整していきたいですし、最後の最後まで楽しみたいと思います」とフリーへ向けて意気込みました。