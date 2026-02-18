プロボクシング元IBF女子世界アトム級王者で現IBF女子世界同級1位の山中菫（24＝真正、10戦9勝3KO1敗）が4月7日にIBF女子世界同級3位・鵜川菜央（30＝三迫、6戦6勝）とIBF女子世界同級王座決定戦10回戦（東京・後楽園ホール）に臨むことが18日、発表された。山中は「（負けてから）早いことチャンスをいただけると思っていなかった。このチャンスを逃さないように絶対勝って、目標としている4団体統一をしたい」と力強く話した。

元WBO世界ミニマム級王者・山中竜也の妹、菫は24年1月に岩川美花（姫路木下）を3―0の判定で下しIBF世界アトム級王座を奪取。昨年4月にはドイツのポツダムで同級WBA＆WBC＆WBOの3団体統一王者ティナ・ルプレヒト（ドイツ）と4団体王座統一戦に臨むも0―2判定負けでIBF王座から陥落していた。

次戦で対戦する鵜川については「凄くきれいなボクシングでリーチが長くて無敗。今まで以上に苦戦すると思っている」と警戒した上で「面白い試合ができるように頑張りたい」と2戦ぶりの王座返り咲きを誓った。

対する鵜川は日本バレーボール協会に勤めながらプロボクサーとしてリングに上がる“二刀流ボクサー”。22年4月のデビューから連勝中で24年6月にはWBO女子アジア・パシフィック（AP）同級王座を獲得した。同協会に出社後、この日の午後から行われた会見に出席した鵜川は、世界初挑戦となる次戦へ「プロである以上（世界戦は）目指す舞台。早いかもしれないが、ここに来られたのは誇りに思っている。感謝の気持ちを持って戦いたい」と闘志を燃やした。

過去に山中のスパーリング相手を務めたことがあり「ボコボコにされて、凄く強い印象」と頭をかきながら「三迫会長からは楽しむように、と声をかけてもらっている。高い壁になるが、挑戦できることを楽しみにしている」と王座奪取を誓った。

同興行セミファイナルのWBO―AP女子ミニマム級王座決定戦8回戦では元日本女子同級王者・鈴木なな子（横浜光、13戦9勝3KO4敗）が吉川梨優那（泉北、11戦7勝1KO2敗2分け）と王座を争う。