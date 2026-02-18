ＮＨＫは１８日、Ｅテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」（月〜土曜、前７・４５）の新たな出演者として、３月３０日放送から「おどりのお姉さん」としてアンジェが就任することを発表した。２０１９年から初代「体操のお姉さん」として出演してきた秋元杏月は卒業となる。

東京・渋谷区の放送センターで会見を開催。現在は大学４年生で今春卒業予定のアンジェは「幼いころから踊ることが好きだった。たくさんの子供たちを私の踊りで笑顔にしたいという夢があったので、今回お姉さんになれてとてもうれしい」と喜びを語った。

幼少期からクラシックバレエを習い、コンテンポラリーダンスやジャズダンスなどを学んできた特性を踏まえ、今回は新たに「おどりのお姉さん」という名称になった。

また、７年間にわたって「体操のお姉さん」を務めてきた秋元は「この７年間、本当に幸せな日々でした。受け取ったバトンをいつか次につなぐときが来ると考えた時に今がベストタイミングだなと。悔いなくやりきったなという気持ちが芽生えたので、卒業を決意した」と話した。３月２３日からの１週間は「杏月お姉さんスペシャル」として、７年間の思い出を振り返るクイズコーナーなどを放送予定だ。