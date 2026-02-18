【「〈CLAMP〉COLLABORATION」第2弾】 2月20日 発売

メルローズが展開するCONVERSEから生まれたファッションブランド「CONVERSE TOKYO(コンバース トウキョウ)」は、クランプ（CLAMP）とのコラボレーションプロジェクトの第2弾として、「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」、「魔法騎士レイアース」、「CLOVER」の世界をモチーフにしたアイテムを2月20日よりCONVERSE TOKYOの各店舗（※御殿場アウトレット店を除く）、各オンラインストアにて発売する。

第2弾では全6アイテムをラインナップ。第1弾と同様に、アーティスト河村康輔と奥田雄太のアートワークを基に、アパレル・アクリルスタンド・シルクスクリーンなど、コレクションの世界観を多面的に楽しめるアイテムが揃っている。

それぞれのアイテムには、各作品にちなんだモチーフと、CONVERSE TOKYOの象徴でもある“星”を掛け合わせたスペシャルなアイコンが施されている。「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」のタイトルロゴにははためく“羽根”、「魔法騎士レイアース」では物語の重要なキャラクターであるモコナの“耳”を、「CLOVER」ではタイトルにちなんだ“クローバー”をモチーフに採用している。

劇中の印象的なコマを配したポーチチャームは、物語の一瞬をそのまま切り取ったような仕上がりになっている。アパレルは、日常に取り入れやすいロングスリーブTシャツ、スウェット、コーチジャケットの3型を展開。雑貨は星形の連結パーツで繋げてディスプレイできるアクリルスタンドや、物語を閉じ込めたようなシルクスクリーンアートなど、日常にアートの魅力を取り入れることができるラインナップとなっている。

シルクスクリーンは、公式オンラインストア及び店舗にて受注販売を行なう。2月19日より2月末までミヤシタパーク店にてシルクスクリーンアート・原画を展示。3月上旬からは梅田店にてシルクスクリーン作品の展示を予定している。

【GRAPHIC COACH JACKET 30,800円】

「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」

「魔法騎士レイアース」

「CLOVER」

【GRAPHIC SWEAT 16,500円】

「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」

「魔法騎士レイアース」

「CLOVER」

【GRAPHIC LONGSLEEVE TEE 10,780円】

「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」

「魔法騎士レイアース」

「CLOVER」

【POUCH CHARM 8,800円】

「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」

「魔法騎士レイアース」

「CLOVER」

【〈KOSUKE KAWAMURA〉SILK SCREEN ART 110,000円】

「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」

「魔法騎士レイアース」

「CLOVER」

※公式オンラインストア及び店舗にて受注販売。

※直筆サインが入ります。

※額装してお届けいたします。

【〈YUTA OKUDA〉SILK SCREEN ART 132,000円】

「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」

「魔法騎士レイアース」

「CLOVER」

※公式オンラインストア及び店舗にて受注販売。

※直筆サインが入ります。

※額装してお届けいたします。

(C)CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／講談社