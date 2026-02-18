日本政府観光局が１８日に発表した１月の訪日外客数（推計）は３５９万７５００人だった。前年同月比４．９％減となっており、２０２２年１月以来、約４年ぶりに前年同月を下回った。中国が同６０．７％減の３８万５３００人と大きく落ち込んだ。中国政府が日本への渡航を避けるように注意喚起したことに加え、前年は１月下旬から始まった春節が今年は２月中旬になったことが影響した。



中国のほか香港が前年同月比１７．９％減の２０万人、マレーシアが同３．３％減の７万２５００人と前年割れとなった。中国人客数に関しては航空機便の減少の影響も出た。一方、韓国と台湾、オーストラリアで単月として過去最高を更新。特に韓国は全市場で初めて単月で１１０万人を超えた。また、米国やインドネシア、フィリピンなど１７市場で１月としての過去最高を記録。スノーシーズンとなり訪日需要が高まった。



出所：MINKABU PRESS