左からPORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 Z-mount、PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 RF-mount

株式会社コシナは、フォクトレンダーブランドの交換レンズ「PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8」にキヤノンRFマウント用、ニコンZマウント用を追加。2月18日（水）に発売した。

球面収差を調整できるマニュアルフォーカス専用の交換レンズ。35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する。2025年6月発売のソニーEマウント用に続き、キヤノンRF用とニコンZ用の発売が今年1月に発表されていた。

レンズ先端のコントロールリングを操作することで、前面のレンズの位置が変動。球面収差の補正不足（アンダーコレクション）および補正過剰（オーバーコレクション）の状態を調整でき、ボケを含めた描写の変化を味わえる。

光線によってはコントロールリングの位置により、画面内のにじみ具合が変化。また、硬い見た目のいわゆるバブルボケを意図的に出せるなど、そうした描写の変化をEVFで確認しながら撮影できるのが本レンズの特色だ。

キヤノンRF用、ニコンZ用ともに電子接点を搭載。対応ボディではボディ内手ブレ補正やフォーカスアシスト機能などが利用できる。

PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 RF-mount

＜オーバーコレクション＞ Photo Yuko Kobayashi, Model Ruby Adams, Hairmake Yuko Kobayashi, Dress SU-CUBE

＜アンダーコレクション＞ Photo Yuko Kobayashi, Model Ruby Adams, Hairmake Yuko Kobayashi, Dress SU-CUBE

PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 Z-mount

＜オーバーコレクション＞ Photo 舞山 秀一, Model YURI(PRESTO), Stylist silent M, Hairmake 相川ニコ

＜アンダーコレクション＞ Photo 舞山 秀一, Model YURI(PRESTO), Stylist silent M, Hairmake 相川ニコ

対応マウント：キヤノンRF、ニコンZ 焦点距離：75mm 口径比：1:1.8 最小絞り：F11 レンズ構成：3群6枚 絞り羽根枚数：9枚 最短撮影距離：0.7m 最大撮影倍率：1:7.4 フィルターサイズ：Φ62mm 外形寸法：Φ70×86mm（キヤノンRF用）、Φ71.2×90mm（ニコンZ用） 重量：570g（キヤノンRF用）、580g（ニコンZ用）