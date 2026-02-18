乃木坂46の公式Instagramが更新され、井上和のダンス動画が公開された。

■2月17日は井上和の21歳のバースデー

【動画】21歳の誕生日に音符柄の白い衣装でキュートなダンスを披露した乃木坂46・井上和

2月17日に21歳の誕生日を迎えた井上。「ピンクのスカートもお花の髪飾りもなかったけど、、今日も可愛いでしょ byバースデーガールなぎ」とコメントを添えて多幸感溢れるショート動画を公開。

バックで流れるのは、SNSで流行中の楽曲、ryoryo (supercell) feat. 初音ミクの金字塔**「メルト」をエッジの効いたダンスミュージックへと昇華させた「(CPK! Remix) [ピンクのスカートver.]」。井上は、金の音符柄があしらわれた白いドレスを纏い、軽やかに踊っている。

SNSにはたくさんの「誕生日おめでとう！」という祝福メッセージとともに、「ズッキュン！可愛すぎ！」「にゃぎ可愛い」「永遠に見てられる」といった喜ぶファンの声が集まっている。

■“21”の形のローソクが乗った、イチゴたっぷりのバースデーケーキをアップ

また、井上自身もInstagramを更新。潔く「21」とだけ記し、イチゴがたっぷりと乗ったチョコ味のケーキを収めたショート動画を公開。ケーキの上には火がついた「2」と「1」のナンバーキャンドルが静かに灯り、「和ちゃん 21歳お誕生日」と記されたプレートが彩りを添えている。

■「もっと近くで私を見てくれてるあなたのために頑張りたいな」

井上はブログも更新。

ケーキの上に乗っていたプレートの半分に欠けたものを手に持った写真や、シュシュで髪を束ねたメガネ姿のショットと共に、「16歳で加入してもうあっという間に21歳です 大人になったよ～」と誕生日を迎えた感想を綴り、グループ加入から現在までのことを振り返り、「21歳はグループのために頑張るのはもちろん もっと近くで私を見てくれてるあなたのために頑張りたいなと思います」と抱負も記している。

■ファッション誌やラジオ番組など、多方面からの祝福続々

専属モデルを務めるファッション誌『non-no』の公式Xも、井上の誕生日を盛大に祝福した。「2月17日はにゃぎのバースデー（ネコの絵文字）お誕生日おめでとう！！ モデルとしてもアイドルとしても大活躍中のにゃぎは、ノンノ読者の憧れの的 にゃぎの輝きがさらに増していく、素敵な1年になりますように」と愛が溢れる祝福メッセージを贈った。そこには、赤いモコモコのアウターと白マフラーに身を包み、髪や顔に雪が舞う中で笑顔を見せる姿（1枚目）、淡いピンクのアウターを纏い、カチューシャをつけて微笑む様子（2枚目）、さらに大きなリボンが印象的な黒コーデで座っているカット（3枚目）など”モデル”としての魅力が凝縮された3枚の写真が添えられている。

また、井上が「和先生」としてレギュラー出演しているラジオ番組TOKYO FM系の『SCHOOL OF LOCK!』公式SNSも「和先生 Happy Birthday 素敵な一年になりますように」と祝福メッセージを贈った。そこには、3月をもって放送終了となる番組内コーナー『乃木坂LOCKS!』に向けて綴られた、井上の直筆メッセージが書かれたショットも公開。