ガルバト出身CIRRA（シーラ）1st EP『one-way runaway / Always』詳細解禁！初の新曲「Always」収録

オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』で結成された10人組ガールズグループ、CIRRA（シーラ）の1st EP（3月18日リリース）の詳細が解禁された。

■2月18日18時より「Close」-Vocal Performance Film-が公開

CIRRAの1st EPのタイトルは『one-way runway / Always』。ガルバトのテーマソング「one-way runway」と、CIRRAとして初の新曲「Always」の2曲をリードにしたEPとなっている。

収録曲は、2025年12月16日配信リリースのPre-Debut Single「one-way runway」、1月28日配信リリースの「Close」、ガルバトの最終審査で課題曲となった「All for Me」、そして初の新曲「Always」の計4曲。

新曲「Always」の作曲・アレンジには、Ariana GrandeやXG他、国内外問わず数々の楽曲を手掛ける米プロデューサー、Shintaro Yasudaを起用。作詞はM!LKの「イイじゃん」のヒットも記憶に新しい、岡嶋かな多が手掛けている。

覚悟を決めて進み出した力強さ、秘めた不安と切なさが表現された疾走感あるダンスビートとメロディに、不安を抱えたまま進みだそうとする気持ちが綴られた「Always」。「one-way runway」の振り向かず歩いて行くというメッセージとは表裏一体の、もうひとつのドラマを描いた歌詞に注目だ。

EP（CD）の初回限定盤に封入されるスクエアカードは、CIRRAのメンバーがオーディション時に綴っていた日記の一部をデザインに入れ込んだ、1st EPならではの封入特典。さらにBlu-rayには「one-way runway」のMVに加え、最終審査後にCIRRAが出演したテレビやイベントの裏側をまとめた『CIRRA: OUR BEGINNING -Behind the Scenes-』が収録される。

さらに、2月18日18時からはCIRRA公式YouTubeチャンネルにて「Close」-Vocal Performance Film-が公開。「Close」の歌声にフォーカスをしたパフォーマンス映像をぜひチェックしよう。

1st EP『one-way runway / Always』をもってデビューを迎えるCIRRA。その動向から目が離せない。

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

EP『one-way runway / Always』

