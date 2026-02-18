買い物依存

ネットショッピングやキャッシュレス決済が普及し、

気軽に買い物ができるようになった昨今。

買い物することが快感やストレス発散になっている人も多い一方で

無計画な買い物で支払いが追いつかない人の割合は増加傾向に。

今夜は『買い物依存』について語らいます。

▼仕事以外の時間はずっとショッピングサイトをチェック?!

▼購入したはずの物が見つからず、また同じ物を購入…

▼置き配が溜まって玄関のドアが開かない?!

▼あなたはいくつ当てはまる？買い物依存チェックリスト

▼買い物依存から脱却するために努力していることは？

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

若槻千夏・ファーストサマーウイカ

ゲスト

木村柾哉（INI）／

川崎希・辻愛沙子・ゆめっち（3時のヒロイン） ※50音順