日経225オプション3月限（18日日中） 4万8000円プットが出来高最多576枚
18日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7723枚だった。うちプットの出来高が4828枚と、コールの2895枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の576枚（44円安101円）。コールの出来高トップは6万1000円の335枚（44円高259円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 0 1 72500
54 0 3 70000
12 +1 4 69500
14 +1 5 69000
6 +1 5 68500
11 +1 7 68000
9 +2 9 67500
262 0 10 67000
13 +1 13 66500
106 0 16 66000
120 +2 21 65500
273 +1 27 65000
28 +3 36 64500
205 +2 47 64000
49 +6 63 63500
118 +10 83 63000
43 +18 115 62500
270 +13 145 62000
35 +31 198 61500
335 +44 259 61000
19 +50 330 60500
295 +65 430 60000
4 +75 455 59875
7 +85 475 59750
41 +70 540 59500
6 +125 625 59250
283 +140 710 59000 2550 -190 3
13 +180 755 58750
7 815 58625
34 +195 850 58500
9 +235 1005 58250
7 +265 995 58125
78 +180 1070 58000
11 1125 57875
4 +195 1180 57750
1 1245 57625
73 +185 1275 57500
5 +325 1430 57250
22 +330 1635 57000 1350 -430 90
56750 1250 -395 2
6 +405 1940 56500 1150 -430 63
56375 1105 3
56250 1070 -400 12
1 +480 2250 56000 980 -340 113
55875 935 -390 19
55750 930 -285 2
55500 865 -285 63
55250 760 -360 8
1 +715 3025 55000 700 -275 210
54875 625 -315 1
54500 600 -235 37
54375 660 -115 1
54250 540 -215 3
1 3815 54000 510 -220 152
53750 450 -215 12
53500 440 -180 32
53250 405 1
