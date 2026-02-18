　18日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7723枚だった。うちプットの出来高が4828枚と、コールの2895枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の576枚（44円安101円）。コールの出来高トップは6万1000円の335枚（44円高259円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　 0　　　 1　　72500　
　　54　　　 0　　　 3　　70000　
　　12　　　+1　　　 4　　69500　
　　14　　　+1　　　 5　　69000　
　　 6　　　+1　　　 5　　68500　
　　11　　　+1　　　 7　　68000　
　　 9　　　+2　　　 9　　67500　
　 262　　　 0　　　10　　67000　
　　13　　　+1　　　13　　66500　
　 106　　　 0　　　16　　66000　
　 120　　　+2　　　21　　65500　
　 273　　　+1　　　27　　65000　
　　28　　　+3　　　36　　64500　
　 205　　　+2　　　47　　64000　
　　49　　　+6　　　63　　63500　
　 118　　 +10　　　83　　63000　
　　43　　 +18　　 115　　62500　
　 270　　 +13　　 145　　62000　
　　35　　 +31　　 198　　61500　
　 335　　 +44　　 259　　61000　
　　19　　 +50　　 330　　60500　
　 295　　 +65　　 430　　60000　
　　 4　　 +75　　 455　　59875　
　　 7　　 +85　　 475　　59750　
　　41　　 +70　　 540　　59500　
　　 6　　+125　　 625　　59250　
　 283　　+140　　 710　　59000　　2550 　　-190　　　 3　
　　13　　+180　　 755　　58750　
　　 7　　　　　　 815　　58625　
　　34　　+195　　 850　　58500　
　　 9　　+235　　1005　　58250　
　　 7　　+265　　 995　　58125　
　　78　　+180　　1070　　58000　
　　11　　　　　　1125　　57875　
　　 4　　+195　　1180　　57750　
　　 1　　　　　　1245　　57625　
　　73　　+185　　1275　　57500　
　　 5　　+325　　1430　　57250　
　　22　　+330　　1635　　57000　　1350 　　-430　　　90　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1250 　　-395　　　 2　
　　 6　　+405　　1940　　56500　　1150 　　-430　　　63　
　　　　　　　　　　　　　56375　　1105 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56250　　1070 　　-400　　　12　
　　 1　　+480　　2250　　56000　　 980 　　-340　　 113　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 935 　　-390　　　19　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 930 　　-285　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 865 　　-285　　　63　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 760 　　-360　　　 8　
　　 1　　+715　　3025　　55000　　 700 　　-275　　 210　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 625 　　-315　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 600 　　-235　　　37　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 660 　　-115　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 540 　　-215　　　 3　
　　 1　　　　　　3815　　54000　　 510 　　-220　　 152　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 450 　　-215　　　12　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 440 　　-180　　　32　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 405 　　　　　　　 1　