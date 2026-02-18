日経225オプション4月限（18日日中） 4万500円プットが出来高最多75枚
18日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は607枚だった。うちプットの出来高が520枚と、コールの87枚を上回った。プットの出来高トップは4万500円の75枚（34円安106円）。コールの出来高トップは6万500円の11枚（80円高815円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
9 0 12 72500
8 -3 29 70000
7 -3 44 69000
2 0 63 68000
2 +10 95 67000
5 +7 140 66000
2 +37 201 65000
1 230 64500
6 +15 266 64000
2 +50 385 63000
9 -60 530 62000
2 +65 610 61500
3 +105 750 61000
11 +80 815 60500
6 +125 1000 60000
1 +200 1095 59625
2 +210 1135 59500
2 +90 1275 59125
1 1365 58875
1 1570 58250
1 +350 1750 58000
2 +195 1790 57750
2 +350 2125 57000 2250 -525 1
56000 1815 -465 1
55000 1460 -305 1
54500 1340 -225 29
54125 1175 7
53500 1105 -235 1
53250 1010 6
53000 970 -255 2
52000 765 -225 3
51750 755 -115 2
51250 650 -210 2
50000 510 3
49750 520 10
49375 490 1
49000 420 17
48000 375 -80 3
47000 286 24
46500 284 -76 5
46250 257 -58 1
45500 228 -54 2
45250 219 -47 1
45000 204 -67 7
44750 203 -69 1
44250 188 -63 2
44000 178 -64 12
43750 184 1
43500 168 -55 3
43250 162 -54 1
43000 154 -33 4
