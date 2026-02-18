　18日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は607枚だった。うちプットの出来高が520枚と、コールの87枚を上回った。プットの出来高トップは4万500円の75枚（34円安106円）。コールの出来高トップは6万500円の11枚（80円高815円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 9　　　 0　　　12　　72500　
　　 8　　　-3　　　29　　70000　
　　 7　　　-3　　　44　　69000　
　　 2　　　 0　　　63　　68000　
　　 2　　 +10　　　95　　67000　
　　 5　　　+7　　 140　　66000　
　　 2　　 +37　　 201　　65000　
　　 1　　　　　　 230　　64500　
　　 6　　 +15　　 266　　64000　
　　 2　　 +50　　 385　　63000　
　　 9　　 -60　　 530　　62000　
　　 2　　 +65　　 610　　61500　
　　 3　　+105　　 750　　61000　
　　11　　 +80　　 815　　60500　
　　 6　　+125　　1000　　60000　
　　 1　　+200　　1095　　59625　
　　 2　　+210　　1135　　59500　
　　 2　　 +90　　1275　　59125　
　　 1　　　　　　1365　　58875　
　　 1　　　　　　1570　　58250　
　　 1　　+350　　1750　　58000　
　　 2　　+195　　1790　　57750　
　　 2　　+350　　2125　　57000　　2250 　　-525　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1815 　　-465　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1460 　　-305　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　1340 　　-225　　　29　
　　　　　　　　　　　　　54125　　1175 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53500　　1105 　　-235　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　1010 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 970 　　-255　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 765 　　-225　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 755 　　-115　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 650 　　-210　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 510 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 520 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 490 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 420 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 375 　　 -80　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 286 　　　　　　　24　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 284 　　 -76　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 257 　　 -58　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 228 　　 -54　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 219 　　 -47　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 204 　　 -67　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 203 　　 -69　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 188 　　 -63　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 178 　　 -64　　　12　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 184 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 168 　　 -55　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 162 　　 -54　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 154 　　 -33　　　 4　