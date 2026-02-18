日経225オプション5月限（18日日中） 6万3000円コール720円
18日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は30枚だった。コールは6万3000円コール1枚の取引が成立。終値は720円だった。プットのの合計出来高は29枚。プットの出来高トップは1万円の20枚（1円安3円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 720 63000
57000 2805 -485 1
52000 1160 2
49000 725 1
48000 630 -45 1
41000 231 1
40750 224 2
25000 28 1
10000 3 -1 20
株探ニュース
