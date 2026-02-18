　18日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は30枚だった。コールは6万3000円コール1枚の取引が成立。終値は720円だった。プットのの合計出来高は29枚。プットの出来高トップは1万円の20枚（1円安3円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　 720　　63000　
　　　　　　　　　　　　　57000　　2805 　　-485　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1160 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 725 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 630 　　 -45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 231 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 224 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　28 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　-1　　　20　


株探ニュース