人類最後の“半ゾンビ”描く映画、特報＆新場面写真公開 3・20公開『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』
俳優の芳村宗治郎が主演を務める、3月20日公開の映画『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』より、場面写真と特報映像が解禁となった。
【動画】『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』特報
同映画は、会社員として暮らす、人類最後の“半ゾンビ”新宮龍馬（しんぐう・りょうま）が本作の主人公。「波風立てずに生活したい」と普通の生活を送っていたが、ある日インターンで来た大学生・羽座目（うざめ）くんを噛んでしまい、ゾンビパンデミックが勃発。混乱を収めるべく戦いに挑むはずが、根っからの陰キャ気質が邪魔をして、なかなか動き出せない。
ゾンビ映画だが、コメディ要素を加えた「ブラックコメディ」となる。“ゾンビあるある”を盛り込みながら、幅広い年齢層が楽しめるB級映画を目指す。主題歌はTOKYO世界の書き下ろし新曲「Sprout」。
特報では、スーツ姿の半ゾンビ化した主人公・新宮が、職場の先輩でヒロインのえる子に恋をし、インターン生・羽座目（うざめ）に絡まれながらも、仕事の昼休みにビビッドな緑色の肉が詰まった弁当を口にするなど、半ゾンビでありながら一見平穏な日常を送る姿が映し出される。しかし、穏やかな日常は長くは続かなかった。
後半では、「半ゾンビがゾンビへと変化した」というニュースキャスターのアナウンスを皮切りに、叫び声が響きわたり、パニックとアクションが連続する緊迫の展開へと急転。さらに、怪しげな男・飛衣輪（ひいりんぐ）が語る「癒やしの半ゾンビハウス」というユートピアの存在も示され、“ゾンビ VS 半ゾンビ”という新たな対立構造が浮かび上がり、物語の行方に大きな謎を残す。コメディとパニックが融合した見どころ満載の特報映像となっている。
