稲垣吾郎、せりふ練習中の“猫たち”の反応明かす「びっくりして逃げちゃうことはある」
歌手・俳優の稲垣吾郎が、20日発売の雑誌『JUNON』4・5月合併号（主婦と生活社）に登場する。
主演舞台『プレゼント・ラフター』で、魅力的だけどどこか大人気ない俳優・ギャリーを演じる稲垣。今回は、読者からの質問を携え、取材を敢行した。
家でせりふの練習中に猫たちがじゃれてきたときはどうしているのか問われると、稲垣は「よくそういう話を聞くけど、うちの猫はじゃれてくることがあまりないんだよね。つかず離れずみたいな感じで寄ってきてもスッとどこかに行ったり、こっちが触ろうと思ったら逃げたり。いつもちょっと離れたところにいる感じ。それは別に空気を読んでいるとかではなく、うちの子はあまりベタベタしない性格なんじゃないかな」と回答。「ただ、猫とか動物って大きな音が苦手だから、練習で大きめの声を出したり歌ったりすると、びっくりして逃げちゃうことはある」と明かした。
