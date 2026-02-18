メーカーの“イチオシ”をイッキ見できる「ガチャガチャ展」が開催中 “平成女児”歓喜のナルミヤ・あわわちゃん・ラブ and ベリーなども登場
『ガチャガチャ展in 六本木』が、6日から六本木ミュージアムにて開催している。「ガチャガチャ展」は昨年7月、丸ビルホールで開催し好評となり、参加メーカー13社とクリエーター5人にスケールアップしてカムバックした。
【写真】インパクトすご！「天日いか乾燥機」
新規展示を含む400以上のマシーン展示をはじめ、約200台の販売ガチャガチャも設置。最新のガチャガチャ商品だけでなく、同展開催後に販売予定商品の購入が可能となっている。世界初のガチャガチャ自動販売機「ガチャえもん」も登場。また、2月17日の「ガチャの日」を記念して、開幕日の6日から16日までの来場者の投票による「ガチャガチャ展大賞」の選定を17日に開催、ブライトリンクの『うちの子のけだまだま』が受賞した。
入場すると、クリエイター・メーカーの商品がずらり。「売れないのに大ヒットした商品」や、「ヒット商品とそれが商品化されるまでのエピソード」など、ものづくりのこだわりを知ることができる。
中には、“平成女児”歓喜の商品も。『ナルミヤキャラクターズ ミニエナメルバッグマスコット』や、『ぷくぷくあわわちゃん ころんとクリアめじるしチャーム』、『1/12 オシャレ魔女 ラブ and ベリー』など、思わず「懐かしい！」と声が出てしまうような商品が展示されている。
展示を抜けると、ガチャガチャがずらりと並び、思う存分回すことができる。また、併設されたカフェでは「ガチャガチャ」にちなんだメニューが登場。ベース（カレーかグラタン）を選び、ガチャガチャで「メイン食材」「トッピング食材」を引いて完成する、遊び心溢れたメニューでは、黒毛和牛サーロインステーキや、神戸牛ハンバーグなど、主役級の高級食材が当たることも。さらに、カプセルを模したオムライスやデザートプレートなど、見た目も楽しいメニューがそろっている。
同展は、3月2日まで開催中。
