乃木坂46川崎桜1st写真集、初のビキニショット解禁 弾ける笑顔で波と戯れる
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、初のビキニショットが解禁された。
【写真】まるで天使！川崎桜1st写真集カバー4種一覧
今回公開されたカットは、フランスの海辺の街・ニースで撮影された。太陽の光が燦々（さんさん）と降り注ぐ中、真っ青な空と海に映える白いビキニ姿で、ニースの開放的な空気を満喫。普段はクールな表情を見せることも多い川崎だが、この時は波と戯れるのに夢中になり、弾けるような笑顔が飛び出す印象的な一枚となっている。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
