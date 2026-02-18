『ばけばけ』犯人探しが始まってしまう 第99回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第99回（19日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）の意向で、松野家の朝食はトーストに。クマ（夏目透羽）は一人で人数分のトーストを焼くのに毎日四苦八苦。そんなクマに丈（杉田雷麟）は優しく寄り添う。ある日、トキ（高石あかり）は偶然からヘブンの作品執筆がうまくいっていないことを知ってしまう。さらに司之介（岡部たかし）は再び怪しい人物と接近。そんな中、松野家のあるモノが紛失する。
今回は、朝食のトーストを焼く、焼き網がなくなった！？正木（日高由起人）の発言により、犯人探しが始まってしまう。トキ（高石あかり）やヘブン（トミー・バストウ）、家族の一同は正木の推理を聞くことに。みなの注目の中、正木は一人一人の動機を推察していく。はじめは冗談と笑っていた一同も次第に互いに互いを疑いはじめてしまう。いったい、誰が焼き網を隠したのか？
