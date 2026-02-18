超特急・アロハ＆ハルは「鼓舞しあえる関係」 ハルは“ライバル心”も
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のアロハとハルが、20日発売の雑誌『JUNON』4・5月合併号（主婦と生活社）に登場する。
【写真】笑顔がかわいい！法被で登場したカイ&リョウガ
同号では、各界の“ケミ”（化学反応（Chemistry）を意味し、近年では人と人との間に生まれる相性のよさを指すことも）を大特集した「うちのケミ、最強！」特集を掲載。超特急からは、最年少コンビが登場する。「お互いの第一印象は？」「プライベートの仲良しエピ」など、2人が起こす化学反応に迫る。
今の関係性を問われると、アロハは巻き舌で「ブラザー」と回答。ハルが「うっざ（笑）。その言い方をどうにかして誌面で伝えたい」と言うと、アロハは「二次元コードとか貼ればいいんじゃない？」、ハルは「手間かかるわ（笑）」と笑い合った。
そんな中、アロハは「いちばん近しい関係ではあるね。2人とも研究生から超特急に入って、俳優とかの仕事面でも似ているから、話しやすいし。お互いが支え合うというか鼓舞しあえる関係。あとは年下でもあるので、かわいい弟。しっかりしているから年下には見えないけどね（笑）。離れていても1個上くらいの感覚」とハルを表現。ハルが「俺が1個上ってことだよね」と確認すると、アロハは「俺が1個上だろ。いや、実際は4個上だけど（笑）」と笑わせた。
一方、ハルはアロハについて「俺はマジ、ライバル」とコメント。アロハに「ウソつくなよ（笑）」とツッコまれつつ、ハルは「ゲーム相手だから、つねに負けたくない（笑）」とライバル心をのぞかせた。アロハが「あはは（笑）。僕らのYouTubeでハルと俺が戦ってるのが上がってるよね」とリアクションすると、ハルは「あれは1年前だから、今は俺のほうが遊んであげてるレベルなんで」とバチバチ。アロハは「言ったな。じゃあ、YouTube撮り直す？（笑）」と提案した。
