カルマ、JUNONで連載スタート「気分はすっかりジュノンボーイ」 50問50答“名＆迷”解答連発
俳優のカルマが、20日発売の雑誌『JUNON』4・5月合併号に登場する。
【写真】特殊詐欺グループ元リーダー役を熱演するカルマ
カルマは、同誌次号より連載が決定。連載開始直前の前夜祭として、今回は50問50答のインタビューを敢行した。“名＆迷”解答連発の“カルマワールド”全開となっている。
連載の意気込みを問われたカルマは「サイコー！（笑）」とコメント。「『気分はすっかりジュノンボーイ』とずっと言っていましたが、本家が冗談じゃないパターンでくることってあまりないんで、『えっ、いいの!?』と思いました（笑）。JUNONって、スタッフさんがすごくアットホームなんですよ。まるで、『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』でグランプリを獲った人みたいな意見ですけど（笑）。定期的に帰れる場所がここにできたんだな、と思っています。前に『幻のジュノン・スーパーボーイ・コンテストのグランプリだ』と言いながら編集部に行きましたし、編集長から『コンテストの審査員をやりますか？』と言われました。もし実現したら、自分に投票しそうで怖いです（笑）」と語った。
【写真】特殊詐欺グループ元リーダー役を熱演するカルマ
カルマは、同誌次号より連載が決定。連載開始直前の前夜祭として、今回は50問50答のインタビューを敢行した。“名＆迷”解答連発の“カルマワールド”全開となっている。
連載の意気込みを問われたカルマは「サイコー！（笑）」とコメント。「『気分はすっかりジュノンボーイ』とずっと言っていましたが、本家が冗談じゃないパターンでくることってあまりないんで、『えっ、いいの!?』と思いました（笑）。JUNONって、スタッフさんがすごくアットホームなんですよ。まるで、『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』でグランプリを獲った人みたいな意見ですけど（笑）。定期的に帰れる場所がここにできたんだな、と思っています。前に『幻のジュノン・スーパーボーイ・コンテストのグランプリだ』と言いながら編集部に行きましたし、編集長から『コンテストの審査員をやりますか？』と言われました。もし実現したら、自分に投票しそうで怖いです（笑）」と語った。