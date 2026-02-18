『うっせぇわ』の作詞・作曲を手がけたsyudou、初の“顔出し”バラエティー出演 Adoとの意外な距離感「まだ会ったことないんです…」
シンガー・ソングライター／ボカロPとして活動するsyudouが、19日放送のフジテレビ系『ミュージックジェネレーション』（後7：00〜後8：00）に出演する。現在放送中のドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）では、フジテレビドラマの主題歌を初担当。そんなsyudouが、本番組でバラエティー番組に初めての“顔出し”となる。
【画像】アーティスティック…『syudou Live 2025「美学」』上映イベント告知画像
Adoの大ヒット曲『うっせぇわ』をメールのみのやり取りで制作したというsyudou。作詞・作曲を手がけることになったきっかけや、「Adoさんとはまだ会ったことがない」と驚きの事実も打ち明ける。
さらにsyudouは、アーティストならではの独自の目線でイントロの魅力やこだわりポイントをたっぷり解説。わかりやすく丁寧な説明に、「素敵な音楽番組みたいだ！」とさまぁ〜ずも感心。syudouと同じ平成世代で番組おなじみのゲスト・長谷川と小森は、軽快かつ的確なトークを目の当たりにし、「自分たちが次回ゲストに呼ばれなくなるのでは！？」と焦り、スタジオは笑いに包まれる。
そして、今回の特集はさまぁ〜ずお気に入りのテーマ「イントロで心つかまれる名曲」。【Alexandros】、あいみょん、小田和正、KAN、サカナクション、SEKAI NO OWARI、寺尾聰、TM NETWORK、BUMP OF CHICKEN、B'z、松平健、Mrs. GREEN APPLE、米津玄師など、誰もが耳にしたことのある名イントロのヒット曲が続々と登場する。果たして、スタジオメンバーが心つかまれたイントロとは。
【画像】アーティスティック…『syudou Live 2025「美学」』上映イベント告知画像
Adoの大ヒット曲『うっせぇわ』をメールのみのやり取りで制作したというsyudou。作詞・作曲を手がけることになったきっかけや、「Adoさんとはまだ会ったことがない」と驚きの事実も打ち明ける。
そして、今回の特集はさまぁ〜ずお気に入りのテーマ「イントロで心つかまれる名曲」。【Alexandros】、あいみょん、小田和正、KAN、サカナクション、SEKAI NO OWARI、寺尾聰、TM NETWORK、BUMP OF CHICKEN、B'z、松平健、Mrs. GREEN APPLE、米津玄師など、誰もが耳にしたことのある名イントロのヒット曲が続々と登場する。果たして、スタジオメンバーが心つかまれたイントロとは。