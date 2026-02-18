俳優の犬飼貴丈（31）が所属事務所「バーニングプロダクション」を退社することを18日、自身のファンクラブサイトなどで発表した。退所時期については未定だという。

2024年ごろから考えるようになったという。「30歳になったあたりから仕事について改めて考え始め、今回のような決断に至りました」と退所を決めた理由を明かした。「事務所の皆さまには快くご理解いただいた」と感謝を示した。

退所時期など詳細については決まり次第、順次報告する予定で「今回のご報告で詳しいことをすべてお伝えできずに大変心苦しいのですがお知らせできることから発表していきますので、今は見守っていただけると幸いです」と伝えた。

高校在学中の2012年に第25回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」において、応募総数13，816人の中からグランプリを受賞。芸能界入りし、14年にフジテレビ系ドラマ「碧の海〜LONG SUMMER〜」で俳優デビュー。17年にはテレビ朝日の人気特撮シリーズ29作目「仮面ライダービルド」で主人公を演じた。

◇犬飼 貴丈（いぬかい・あつひろ） 1994年（平6）6月13日生まれ、千葉県出身の31歳。小学6年時に徳島県に転居し、芸能界に入るまで同地で過ごした。現在は阿波とくしま観光大使を務める。身長1メートル76、血液型O。