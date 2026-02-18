有村架純主演“金密輸”映画『マジカル・シークレット・ツアー』横領夫役は塩野瑛久 青木柚、斎藤工も出演
俳優の有村架純が主演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）の場面写真が解禁された。既報の黒木華、南沙良に加え、塩野瑛久、青木柚、斎藤工の出演も明らかになった。
【画像】映画『マジカル・シークレット・ツアー』場面写真
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。犯罪とは無縁だったはずの女性たちが、人生の崖っぷちで出会い、“金の密輸”という秘密を通じて絆を深めていく姿を描く。
有村が演じる和歌子は、夫・高志（塩野）の横領と解雇をきっかけに突然借金を背負うことになった二児の母。借金返済のために訪れたシンガポールで、思いもよらぬ“仕事”に足を踏み入れることになる。
現地で知らされた仕事の内容は、金の密輸。偶然同じツアーに参加していた、奨学金の返済に追われる借金600万の研究員・清恵（黒木）、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由（南）と出会い意気投合、やがて自分たちで密輸を始めていく。
解禁された場面写真では、シンガポールの夜の街でワインを手に語らう3人の姿や、異国の街を堂々と歩く様子が収められており、偶然出会った彼女たちが次第に強い絆で結ばれていく過程がうかがえる。
和歌子と高志（塩野）がもめているカットや、自身の祖父宅の骨董品を清恵に紹介する後輩の研究者・椎名（青木）、高志の上司・田ノ上（斎藤）の姿もあわせて公開された。さらに、子どもを連れ、緊張した面持ちで税関の荷物検査を受ける和歌子の姿や、何やら真由が清恵につかみかかるカットなど、波乱の展開を予感させるカットもある。
メガホンを取ったのは、『ミセス・ノイズィ』で日本映画批評家大賞脚本賞を受賞した天野千尋監督。『ヒヤマケンタロウの妊娠』などで知られる監督が、シンガポールでの大規模ロケを敢行し、魔法のようにきらびやかで危うい“密輸の旅”をリアルに描き出す。
