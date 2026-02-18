18日のボートレース江戸川G1開設70周年記念「江戸川大賞」初日11Rで井口佳典（48＝三重）がコンマプラス01、12Rドリームレーサー賞では地元・東京支部の石渡鉄兵（51）が01のフライングで返還欠場、賞典除外となった。

11Rは発売額7474万1700円の約87.8％に当たる6560万9700円が、12Rは発売額1億4241万5300円の約83.6％に当たる1億1906万7700円が、それぞれ返還された。

井口、石渡ともプレミアムG1マスターズチャンピオン（宮島）終了後の4月27日から30日間のフライング休みを消化し、井口は11日時点のファン投票中間発表で34位につけているSGボートレースオールスター（5月26〜31日、浜名湖）に出場できなくなった。

▼井口佳典 すみません！それだけです。足は悪くなかったと思います。

▼石渡鉄兵 魔が差しました。早いとは思ったんですが…。足は良いですよ。仕上がりは良かった。エンジンは伸び型でパワーがある。スタートは行けないが、ここは必死こいて走ります。