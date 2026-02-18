俳優犬飼貴丈（31）が所属する芸能事務所「バーニングプロダクション」を退所をすることが17日、分かった。公式サイトで発表した。

「ご報告 いつも応援してくださっている方々へ」と題し、「私、犬飼貴丈は、現在所属しておりますバーニングプロダクションを退所することになりました」とし、「まだ退所する正確な日程は決まっておりませんが、いつも応援してくださっている方々にまずはお伝えしたく、このような形をとらせていただきました」と報告した。

「30歳になったあたりから仕事について改めて考え始め、今回のような決断に至りました」とし、「事務所の皆さまには快くご理解いただき、心より感謝しております」と続けた。

「今回のご報告で詳しいことをすべてお伝えできずに大変心苦しいのですが」と心中を語り、「お知らせできることから発表していきますので、今は見守っていただけると幸いです」とつづった。

犬飼は12年、第25回「JUNON・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞。14年に東海テレビ「碧の海〜LONG SUMMER」でテレビドラマ初出演、17年にはテレビ朝日系「仮面ライダービルド」で桐生戦兎／仮面ライダービルド役を演じ初主演を果たした。

25年7月、「阿波とくしま観光大使」に就任。現在はフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）の金曜レギュラーとして活躍中。