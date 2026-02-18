「デニム苦手」な40・50代に“この1本”！【ハニーズ】オンオフ穿ける「楽ちんチノパン」

ジーンズの窮屈感が苦手なミドル世代には、ゆるっと楽に穿けそうなチノパンがおすすめ。そこで今回は【ハニーズ】の「楽ちんチノパン」に注目しました。ウエストゴムやストレッチ素材を採用しているのがポイント。上品なデザインで、オンにもオフにも穿きやすそうです。ぜひワードローブに迎えて。

きれいめなのに楽ちん！ テーパードパンツ

【ハニーズ】「チノテーパード（股下66cm）」\2,480（税込）

裾にかけて細くなるすっきりとしたシルエットで、きれい見えが狙えるパンツ。太もも部分にはゆとりがあるので、窮屈感のあるパンツが苦手という大人女性もトライしやすいかも。公式サイトには「後ろウエストゴムで、はき心地らくらく」とあり、ウエストのフロント部分はすっきりとしているので、タックインスタイルがきれいに決まりそう。

ルーズになりすぎないワイドストレートパンツ

【ハニーズ】「チノワイドストレート（股下66cm）」\2,980（税込）

リラックス感のあるストレートシルエットのパンツ。広がりすぎないので、きれいめに穿けるのが嬉しいポイントです。公式サイトによると「ストレッチ生地と後ろウエストゴムで、はき心地抜群」とのこと。トップス次第でオールシーズン使えて、価格以上に活躍する予感。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M