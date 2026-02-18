野党が軒並み議席を減らした総選挙において、公示前の2議席から15議席へと躍進したのが「参政党」だ。昨年の参院選での"旋風"ほどの注目が集まったわけではないが、着実に、大きく議席を増やした。神谷宗幣代表率いる参政党はどのようにして支持基盤を固め、広げているのか。潜入取材のプロフェッショナルであるジャーナリスト・横田増生氏が5か月にわたって組織に潜り込んだ。

今回の潜入取材で横田氏は、万全を期すために妻と何度目かの離婚と結婚をし、妻の姓を名乗り、田中増生となった（次回以降の潜入取材で使う可能性があるので姓は仮名とした）。そして、参政党に入党し、千葉第1支部に所属して、千葉1区で立候補した上田淳広候補の選挙に関わることになった。横田氏が内側から見た「神谷王国」の実像とは――。（文中敬称略）【シリーズ・第4回】

"カラス"として街宣車からアナウンスも

選挙戦終盤には、街宣車に乗ってカラスもやった。カラスとは、ウグイス嬢に対し、男性がアナウンスをする場合に使う言葉である。

昼食後の3時間にわたって、選挙区を街宣車で流し、上田敦広の名前を織り込み、短い選挙スローガンをマイクでアナウンスする役目だった。街宣車の前には、運転手と候補者が座り、後部座席に3人のウグイス、カラスが並び、候補者を交じえ順番にマイクを握る。

アナウンスする内容は、シナリオとして車に積んである。

「皆さん、こんにちは。こちらは参政党です。参政党公認、千葉1区、衆議院議員候補上田敦広です」

「日本人ファースト、参政党、上田敦広」

「熱い上田、上田が変える、日本を変える」

――という調子で、流していく。手を振ってくれる人や車のクラクションで応援してくれる人を見つけると、「お手を振っての応援、ありがとうございます。上田敦広、頑張ってまいります」などと反応を拾っていく。

そうやって12日間戦った結果はどうなったのか。

小選挙区では自民党の門山宏哲が当選。中道の田嶋要が2位となり比例復活。3位が上田敦広で3万3000票を超えた。

上田は2024年の初挑戦の衆議院選挙と比べ、得票数を倍以上に伸ばした。供託金の没収を免れただけではなく、得票率は14％を超え、予想を上回る健闘を果たした。

トップとなった自民党候補との惜敗率で計算すると30％を超える。これは比例復活を果たした、工藤聖子（千葉4区）、中谷めぐ（千葉13区）と比べて5ポイント前後も上回っている。

しかし、比例重複の名簿に載っていなかったため、惜しくも衆議院議員のバッジを手にすることはできなかった。

今回の潜入取材で不可解だったのは、私の素性が露呈しているにもかかわらず、最後まで活動を続けられたことである。

最初に見破られた、と思ったのは、選挙前に、ウグイス・カラスの講習会を受講した時のこと。

15人前後集まった講習会が開かれるカラオケボックスの受付で待っている時のことだった。

何度か顔を合わせながらも、まったく口をきいたことがなかった女性が私の目をまっすぐ見て、「田中さんって、本を書いていらっしゃるんですよね」と笑顔で声をかけてきた。

あまりの衝撃に、一瞬、目の前の風景が歪んで見えた。すぐにお腹が痛くなりトイレに逃げ込んだ。姓は変えたが下の名前で気付かれたのか。週刊ポストの編集者に「潜入取材が、バレたかも。確率50％以上」とメッセージを送った。

女性から「夫がファンなんです」と声を

こちらの身分が露見するかどうかは、潜入取材の根幹にかかわる最重要事項である。

実は、その直前にも、先に挙げた郡山市での講演会で、神谷の話を聞きながら、2時間にわたって一心不乱にメモを取っていると、演説終了直後に、隣に座っていた髪をちょんまげのように結った男性から、「記者の方ですか」と声をかけられていた。

ギクッとして、いやいや神谷宗幣の言葉が好きなので、できるだけ書き留めようとしていたんです、と言ってかわした。

その男性は、神谷が将来、総理大臣になることがインドに伝わる不思議な葉っぱに記されていて、そのことを神谷に告げに来たが、主催者に阻止されたので、あなたが記者の方なら代わって伝えてほしい、と話した。

自分のメモ癖から、記者であることが見透かされた直後だったので、一層敏感になっていた。

しかし、ウグイス・カラスの講習会は無事に終わった。終了後に、呼び出されるのかと思い、構えながらカラオケボックスに残ったが、誰も私の素性について尋ねる人はいなかった。

その後、選挙ボランティアが使うグループLINEにも入ることができた。狐につままれた気分でボランティアを続けていると、選挙4日目、駅前で辻立ちが始まる前に、別の女性がこう話しかけてきた。

「夫が、田中さんのファンなんです。本当にありがとうございます」

今にも握手せんばかりの勢いで声をかけてきた。私は再び編集者にメッセージを送った。

「ほぼ100％、こちらの身元がバレている」

しかし、その辻立ちが終わった後に、選対本部から私に手渡されたのは、《公職の候補者旅客運賃後払証》だった。JRのみどりの窓口などで《特殊乗車券》に替えてもらうと、選挙期間中、千葉県内の移動には運賃がかからないという代物。

各候補者に15枚しか配布されないレアアイテム。それを、潜入記者に渡すことはあり得るのか。

この謎は今に至るまで解けていない。

おそらく、一部の人が私の素性に気づきながらも、きっと参政党を応援してくれるような記事を書いてくれるのではないか、と誤解したのか。けれども、その情報は多くの人には共有されていなかった、と推測する。

なんとも隔靴掻痒の感を免れないが、最後まで選挙ボランティアとして完走した。

【プロフィール】

横田増生（よこた・ますお）／1965年、福岡県生まれ。関西学院大学卒。予備校講師を経て、米アイオワ大学ジャーナリズム学部で修士号取得。『輸送経済』記者、編集長を経て、1999年独立。2020年に『潜入ルポamazon帝国』で第19回新潮ドキュメント賞。『「トランプ信者」潜入一年』で第9回山本美香記念国際ジャーナリスト賞を受賞。

