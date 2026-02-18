◆第８回雲取賞・Ｊｐｎ３（２月１８日、大井競馬場・ダート１８００メートル、良）

３歳ダート３冠競走の前哨戦が１６頭（ＪＲＡ４、南関東１２）で争われ、１番人気のマクリール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ロードカナロア）は直線で伸び切れず３着。連勝は２でストップした。クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は昨年のジャナドリアに続く勝利とはならなかった。

前走・黒竹賞では後方待機から、直線残り１ハロンで抜け出すと２馬身差をつける快勝劇。同じ右回りの１８００メートルでハイパフォーマンスが期待されたが、初の大井で結果を残すことはできなかった。

３番人気のリアライズグリント（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）が重賞初制覇。サウジＣを連覇したフォーエバーヤングの坂井瑠星騎手＆矢作芳人調教師のコンビが凱旋星を飾り、１冠目となる羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル）の優先出走権を獲得した。勝ちタイムは１分５４秒０。２番人気のトリグラフヒル（松山弘平騎手）が２着に入った。

松山騎手（トリグラフヒル＝２着）「大外枠だったが持久力があるので、流れに乗って早め、早めに動いていった。残念です」

ルメール騎手（マクリール＝３着）「瞬発力のある馬だが、馬場が重く加速できなかった。速い馬場のほうがいい」

津村騎手（ケイツーリーブル＝４着）「ワンターンの東京より、１周競馬の１８００メートルの方が走りやすそう。駐立を改善していきたい」

笹川翼騎手（ゼーロス＝５着）「リズムよく先行できたが、上位２頭のギアが上だった。力をつけて、またＪＲＡ馬と戦いたい」