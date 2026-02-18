◆第８回雲取賞・Ｊｐｎ３（２月１８日、大井競馬場・ダート１８００メートル、良）

３歳ダート３冠競走の前哨戦が１６頭（ＪＲＡ４、南関東１２）で争われ、３番人気のリアライズグリント（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）が重賞初制覇。サウジＣを連覇したフォーエバーヤングの坂井瑠星騎手＆矢作芳人調教師のコンビが凱旋星を飾った。ダートグレード競走となった２４年以来、ＪＲＡ勢は３年連続勝利。勝ちタイムは１分５４秒０。

同馬は昨年１０月の新馬戦から３戦連続２着と惜敗続きだったが、１月の京都・３歳未勝利戦では後続に６馬身差をつける圧勝劇。勢いそのままに挑んだ初重賞で結果を残した。

２番人気のトリグラフヒル（松山弘平騎手）が２着。１番人気のマクリール（クリストフ・ルメール騎手）が３着。３着以内に入ったＪＲＡ所属上位２頭のリアライズグリント、トリグラフヒルと、地方所属上位２頭の５着ゼーロスと６着アヤサンジョウタロが、１冠目となる羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル）の優先出走権を獲得した。

坂井瑠星騎手（リアライズグリント＝１着）「体重は減っていましたけど、そんなに変わりなく、使うごとに良くなっているというのは感じました。昨日、今日と競馬を見ていて、この形が一番勝ちやすいのかなと思っていたし、リズム自体も非常に良かったです。直線で物見して外に行ってしまうところもあったけど、寒い中でも熱い走りを見せて、よく頑張ったなと思います。使うごとに良くなっているし、これからまだ良くなってくれると思います。この状態で重賞を勝てましたし、今後が非常に楽しみ。なんとかＧ１の舞台で勝てるように頑張ります」

矢作調教師（リアライズグリント＝１着）「生まれ故郷ですから、大井での勝利は格別です。戦前に想定していた最もいいポジションを取れて、いい形で運べているなとは思っていました。直線の一騎打ちではちょっと分が悪いのかなと思いましたが、少し遊ぶぐらいの余裕があったみたいで、本当に馬がすごいなと思いました。本来の能力からすると、まだ馬が若く、七、八分ぐらいなのかなと感じていましたが、それで今回のメンバー相手に勝てるんだから、ポテンシャルは高い。これからさらに成長してくる」