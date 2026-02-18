◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽ラウンド１６第２戦 Ｇ大阪―浦項（１９日・市立吹田スタジアム）

Ｇ大阪は１８日、ベスト８進出をかけたホームでの浦項（韓国）との第２戦を前に、イェンス・ビッシング監督らが公式会見に臨んだ。

１２日のアウェーでの第１戦は１―１ドロー。後半２分にＭＦ山下諒也のＡＣＬ３戦連発弾で先制も、追い付かれた。今季就任後、Ｊ１百年構想リーグ２戦を含め、公式戦３試合いずれも９０分勝利がないビッシング監督は「ゴールももちろん大事だが、それ以上に私が大事にしているのは、内容だ」と求める。「次のステップとしては、もちろんゴールを奪いにいく。ホームで、よりゴール前で決定機を作り、しっかりネットを揺らす」。崩しの部分では一定の手応えを得ている指揮官は、フィニッシュの精度を期待した。

ＰＫ戦を制して勝ち点２を獲得したリーグ開幕節のＣ大阪戦（７日・ヤンマー）から、第４節・清水戦（２８日・パナスタ）まで、ＡＣＬ２を含め、２月は２２日間で６試合を戦う過密日程。Ｃ大阪戦でフル出場した元日本代表ＦＷ宇佐美が左足肉離れを発症し、第２節・名古屋戦（１５日・同）でもＤＦ佐々木、ＤＦ福岡が負傷交代。故障者が相次ぐが、指揮官は「防ぎようがなくけがをしてしまうことがある。どのような選手を選択しようが、いいメンバーがそろっている中で、いい準備をしたい」と言い切る。

会見に同席したＭＦ安部柊斗は「先制点を取ることを大事にしたい。アウェー（浦項戦）では、いつもと違う芝で苦戦したが、ホームで９０分間圧倒して、勝ちたい」ときっぱり。ビッシング監督は「自分たちは常に勝利を目指す中で（どの試合も）決勝の思いで戦っている。９０分決着（勝利）なら、もちろん最高だ」。若きドイツ人監督率いる新生ガンバが、現状メンバーで一丸となり、８強切符をつかみ取る。