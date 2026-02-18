ヒコロヒーが“異次元”の美しさ感じた芸能人は？「ものすっごいキレイ」 齊藤京子も共感「芸能人中の芸能人」
お笑い芸人のヒコロヒー（36）と元日向坂46の齊藤京子（28）が16日、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』に出演。ヒコロヒーがある“人気芸能人”と共演した際の衝撃を語り、その圧倒的なオーラと意外な素顔を明かした。
【動画】「芸能人中の芸能人」齊藤京子も共感！ヒコロヒーが“異次元”の美しさ感じた芸能人
その人物とは、長澤まさみ（38）。ヒコロヒーは「もう、長澤さんがさ…。ものすっごいキレイやん！」と共演時の衝撃を回想。「この世界やらせてもらってたら、日々…。京子もキレイよ。みんな、キレイなお姉ちゃんお兄ちゃんいっぱいいるけど…」とした上で、「長澤まさみさんってさ…。ちょっと異次元よな」とその圧倒的なオーラを絶賛した。
これには齊藤も「もう、芸能人中の芸能人…」と深くうなずいていた。
さらにヒコロヒーは「やのに気さくで…」と、長澤のフレンドリーな振る舞いにも言及。番組の説明を一緒に受けていた際、ブラウンのスーツを着ていたヒコロヒーに対し、長澤から「ステキですね！本当、いつもステキだなと思ってます！」と声をかけられたという。
長澤からの予期せぬ“神対応”に、ヒコロヒーは「長澤まさみが、ヒコロヒーのことを『いつもステキだなと思っています』？」と当時の困惑と喜びを表現していた。
