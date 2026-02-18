THE YELLOW MONKEY＆MONGOL800のスペシャルライブ決定 『NexTone Award 2026』授賞式イベント4・16開催
“次代を奏でるオンリーワン・エージェント”を目指す音楽著作権管理事業者NexToneが2017年に創設した『NexTone Award（ネクストーンアワード）』。創設10周年の節目となる今年は、過去受賞アーティストであるTHE YELLOW MONKEY、MONGOL800のスペシャルライブを盛り込んだ『NexTone Award 2026』授賞式イベントが4月16日に東京・EXシアター六本木にて開催される。
【画像】ライブパフォーマンスを行ったレトロリロン（2025年）
『NexTone Award』では、前々年1月1日以降に公表された作品のうち、前年の1月から12月までの期間において著作権使用料分配実績の高い作品に対して、Gold Medal、Silver Medal、Bronze Medalの各賞を贈呈する。また、大きな実績、話題を創出した作品やアーティストの中から特別賞を選出し、著作者および音楽出版社の関係者を表彰する。
有識者や博識者による選出ではなく、NexTone管理作品の中から利用実績に基づき選出されるため“世の中でより多く聴かれ愛された作品”となることが特徴として挙げられる。さらに、同社の事業において海外で最も実績が認められた作品やアーティストを顕彰する国際賞、YouTubeでの年間再生回数が最も多かった作品やアーティストを顕彰するYouTube賞も、ともに授賞式形式で開催。本年度は10周年を記念して、過去10年における著作権使用料分配額が最も多かった作品の著作者および音楽出版社を顕彰する10周年特別賞に加え、動画投稿サービス「ニコニコ動画」において過去10年間に2次創作され投稿された動画本数が最も多いクリエイターを顕彰するニコニコ創作文化功績賞を新設する。
MCには3年連続となる藤井隆、上田まりえを迎え、授賞式内では各賞受賞者へのメダルや楯の贈呈はもちろん、過去受賞アーティストであるTHE YELLOW MONKEYやMONGOL800による豪華ライブパフォーマンスが行われる。
■藤井隆 コメント
音楽業界を日々支えるスタッフの皆様の晴れの日である授賞式です。更にゲストによる歌のステージも楽しみな華やかな授賞式なんですよ。上田まりえさんと司会進行役を担当して3年目になりますがご来場いただいた皆さんに楽しんでいただけるようふたりで力をあわせて頑張りますので、ご都合よろしければぜひ会場にお越しくださいね！
■上田まりえ コメント
授賞式イベントが始まって、今年で3年目。
「今年もこの季節がやってきた！」と感じているのは、私だけではないはず！
音楽を届ける人たちと音楽を受け取る人たちが集う、音楽への愛が溢れる空間でMCを務めさせていただけることを幸せに思います。
どの作品が受賞し、新たな歴史として名を刻むのか。
THE YELLOW MONKEYとMONGOL800のみなさんの豪華ライブアクト。
そして、藤井隆さんの華麗なMCと、見どころ満載のイベントです。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております！
『NexTone Award』では、前々年1月1日以降に公表された作品のうち、前年の1月から12月までの期間において著作権使用料分配実績の高い作品に対して、Gold Medal、Silver Medal、Bronze Medalの各賞を贈呈する。また、大きな実績、話題を創出した作品やアーティストの中から特別賞を選出し、著作者および音楽出版社の関係者を表彰する。
有識者や博識者による選出ではなく、NexTone管理作品の中から利用実績に基づき選出されるため“世の中でより多く聴かれ愛された作品”となることが特徴として挙げられる。さらに、同社の事業において海外で最も実績が認められた作品やアーティストを顕彰する国際賞、YouTubeでの年間再生回数が最も多かった作品やアーティストを顕彰するYouTube賞も、ともに授賞式形式で開催。本年度は10周年を記念して、過去10年における著作権使用料分配額が最も多かった作品の著作者および音楽出版社を顕彰する10周年特別賞に加え、動画投稿サービス「ニコニコ動画」において過去10年間に2次創作され投稿された動画本数が最も多いクリエイターを顕彰するニコニコ創作文化功績賞を新設する。
MCには3年連続となる藤井隆、上田まりえを迎え、授賞式内では各賞受賞者へのメダルや楯の贈呈はもちろん、過去受賞アーティストであるTHE YELLOW MONKEYやMONGOL800による豪華ライブパフォーマンスが行われる。
■藤井隆 コメント
音楽業界を日々支えるスタッフの皆様の晴れの日である授賞式です。更にゲストによる歌のステージも楽しみな華やかな授賞式なんですよ。上田まりえさんと司会進行役を担当して3年目になりますがご来場いただいた皆さんに楽しんでいただけるようふたりで力をあわせて頑張りますので、ご都合よろしければぜひ会場にお越しくださいね！
■上田まりえ コメント
授賞式イベントが始まって、今年で3年目。
「今年もこの季節がやってきた！」と感じているのは、私だけではないはず！
音楽を届ける人たちと音楽を受け取る人たちが集う、音楽への愛が溢れる空間でMCを務めさせていただけることを幸せに思います。
どの作品が受賞し、新たな歴史として名を刻むのか。
THE YELLOW MONKEYとMONGOL800のみなさんの豪華ライブアクト。
そして、藤井隆さんの華麗なMCと、見どころ満載のイベントです。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております！