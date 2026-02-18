中森明菜、椎名林檎、FRUITS ZIPPERら参加 松田聖子45周年記念トリビュートアルバムがきょう発売
松田聖子の45周年記念トリビュートアルバム『永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜』がきょう18日に発売となった。
同作は、昨年11月にAmazonおよびAmazon Musicで独占先行発売された。きょう18日に通常盤が発売され、各サイトでの配信もスタートした。
作品には中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 (Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ (IVE)、FRUITS ZIPPERと、1980年代から2020年代までにデビューした松田をリスペクトする個性豊かなアーティストが参画。ジャンルや性別もさまざまな8組による、それぞれの想いを込めた選曲とアレンジによる新録カバーは、往年の名曲の新たな表情を引き出している。
今作はジャケットカラーも新たに、価格据え置きながらのボーナストラックとして、椎名林檎アレンジによるM4「渚のバルコニー／Daoko」の砂原良徳によるリミックス音源が追加収録されている。
■『永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜』収録曲
M01. 瑠璃色の地球／GRe4N BOYZ
M02. Rock’n Rouge／REI & LIZ (IVE)
M03. 青い珊瑚礁／FRUITS ZIPPER
M04. 渚のバルコニー／Daoko
M05. 赤いスイートピー／中森明菜
M06. あなたに逢いたくて 〜Missing You〜／大野雄大 (Da-iCE)
M07. 蒼いフォトグラフ／Suiet
M08. SWEET MEMORIES／椎名林檎
Bonus Track
M09. 渚のバルコニー (Yoshinori Sunahara Mix)／Daoko
