元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が18日、都内でウエルター級8回戦の前日計量に臨み、66・6キロで一発クリア。対戦相手のマーロン・パニアモーガン（31＝フィリピン）も66キロでクリアした。佐々木は「体重を戻す幅が大きく、いつもよりきつかった」と苦笑いを浮かべながら「フィジカルトレーニングの成果で全体的に体がデカくなった。明日（の試合）も体重の戻りが大きいと思うので、いつもよりパワーアップした姿を見せられると思う」と自信の笑みを浮かべた。

佐々木は昨年6月に世界初挑戦でWBO王者だったブライアン・ノーマン（米国）に5回KO負けして以来、約8カ月ぶりのリング。「復帰戦という感じはしない。このまま突っ走っていくだけ」と再起を見据える。

日本人初のウエルター級世界王者になることを公言している中での完敗。試合後は「お前じゃ無理だ」と批判的な意見も目にした。「何がだめだよ、いけるぞ、と。明日の試合で少しでも希望を見せたいし（アンチを）黙らせたい」とニヤリと笑った。

左フック頼みだった従来のスタイルを見直し、ジャブから試合をくみ立てる新たなスタイルにも取り組む。ただ「強引さはお客さんも求めていると思う。そこは捨てず、ミックスさせたワンランク上の姿を見せたい」と話し「もちろんKOは狙う。楽しめる試合をしたいし面白いショーを見せたい。早ければ1ラウンドで終わるかも。流れに身を任せる」と豪快なKOでの復活劇を予告した。