女優・モデルとして活躍する、すみれさんが、２月１８日に自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

２０２２年に死去した、母・松原千明さんの誕生日に、その思いを綴っています。



【写真を見る】すみれさん 亡き母・松原千明さんの誕生日に 「Happy birthday momma Miss you」 幼少期の親子ショット添え 想い綴る





すみれさんは、松原千明さん・弟さんと、親子で一緒に写った写真をアップ。



続けて「Happy birthday momma Miss you」と、その思いを綴っています。







松原千明さんは、ドラマで共演した俳優の石田純一さんと１９８８年に結婚。

１９９０年に長女でモデルのすみれさんが誕生。その後、すみれさんと共にハワイに移住し、１９９９年に離婚。

その後、ハワイ在住の米国人と再婚し、長男をもうけましたが、２００９年に離婚。その後もハワイと日本を行き来しながら芸能活動を行っていました。



２０２２年１０月、松原千明さんは、６４歳で死去。ハワイで亡くなったことが所属事務所から公表されていました。







【担当：芸能情報ステーション】