フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が18日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、消費減税について自身の考えを示した。

衆院選で自民党が316議席（315＋追加公認1）を獲得し、18日には特別国会を召集。高市早苗氏（自民党総裁）が第105代首相に選出され、第2次内閣がスタートを切った。閣僚の交代はしない方針。

自民大勝で、掲げた公約を次々と実現させる環境が整った。MCの石井亮次から「真価が問われるところでしょうね」と振られると、古舘は「もう…急いでもらいたい」とポツリ。「議長選挙とか、首班指名というのがあるのは儀式だからしょうがないですけど、とにかく早くやって欲しい」と、いらだちも感じさせた。

与党は食料品を対象に、2年限定で消費税率をゼロにする公約を掲げている。高市氏は超党派で作る国民会議で協議し、夏前には中間取りまとめを行うとしている。古舘は「本当にやる気があるんだったら、国民会議にかけなくても、自民単独で3分の2以上取ってますから。思い切って、横暴と言われながらも急げばいいわけですよ」と訴えつつも、「なかなかそうはいかない。いろんな考えがあるわけですよ」と実情にも目を向けた。

高市氏は衆院選期間中、「円安ホクホク」発言で批判された。古舘は「すぐさま物価高（対策を）やらなきゃいけないと考える時には、“外為特会ホクホクですよ。円安で”と言ったじゃないですか？確かにホクホクなんですよ。10円、円安になるだけで15兆円の含み益が出るんですよ」と説明。「そういうものをできるだけ出して、国民に配って、物価高に対応させてくれって手当だってできなくはない。そういうことを、早くやって欲しい」と述べ、スピーディーな対策を求めた。