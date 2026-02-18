「侍ジャパン強化合宿」（１８日、宮崎）

今回の強化合宿で初めて実戦形式のライブＢＰが行われた。アドバイザーを務めるダルビッシュは練習後に取材に応じ、自身も代表選手として参加した３年前からの投手陣の成長について言及した。「宮城君もすごく成長してきてると思いますし、伊藤君もブルペン見たらすごい球投げてますもんね。投げてる球のイメージがちょっと変わったなというところはあって、レベルアップしていると思います。高橋君ももちろんいい球を投げて。あとエクセサイズも見てますけど、当時は矢田さんのところに行って２年目だったんですけど、今は５年くらいたってるんで、すごく上手になったんだろうという感じは見てて思いますね」と話した。

日本でもこの数年間で投球内容を数値で表示するトラックマンなどの機器の使用が一般的になってきた。ダルビッシュは「３年前はみんな何を見ていいか分かんない感じだったと思う。今回も自分たちで見ながら、終わった後にトラックマンの方とかプロットを見ながらいろいろ会話しているのを見て、全然また進んでるなと感じました」と話した。