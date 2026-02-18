巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が、17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。現役時代のチームメイトとの交流について語った。

この日は元木氏と、「King＆Prince」元メンバーで歌手の岩橋玄樹（29）がトーク。岩橋が元木氏の大ファンということで共演が実現した。

岩橋は元木氏に「一番仲良かった選手はやっぱり清原さんですか？」と質問。元木氏は「みんな言うんだけど、グラウンド内ではすっげぇ仲良いの。でも食事は年に3回ぐらいしか行かないの。飲みに行くのもそのうち2回行けば行った方。全然一緒じゃないの」と回答。

「清原さんは1人で動く方。たまに地方球場行った時に、俺と（高橋）尚成がどっか行こうかって時に“一緒に連れてって〜”っていう感じで。その時ぐらい。東京で飲みに行くっていうのはほとんどない」と清原氏との交流を説明した。

続けて「みんなが思ってるほど遊んでないのよ」。さらに「松井は松井でまず、先輩たちとは行かないからね。彼は新聞記者と行く。そういう食事行くメンバーも決まってた」といい「俺は尚成とか、たまに（高橋）由伸が来たりして。なんか決まってたね」とした。