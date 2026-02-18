¤ª¤É¤ê¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¸òÂå¤Ø¡¡¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×
¡¡NHK¤Ï18Æü¡¢E¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î¡ÖÂÎÁà¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤¬3·î30Æü¤«¤é¡Ö¤ª¤É¤ê¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤ËÂå¤ï¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÎÁà¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î½©¸µ°É·î¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºßÂç³ØÀ¸¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤¬¤ª¤É¤ê¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤òÌ³¤á¤ë¡£²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡NHK¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï2ºÐ¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ä¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³Ø¤ó¤À¡£Éã¤Ï±Ñ¹ñ¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢²Æì¸©¤Ç°é¤Ã¤¿¡£3·î¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¥¢¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍÙ¤ê¤Ç¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Í³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£