元テレビ朝日アナウンサーの前田有紀さん（45）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。生花店を始めた件などについて話した。

今回のテーマは「セカンドキャリア」。

MCの上田晋也（55）が「前田ちゃんはお花屋さんをやり始めてどのくらいだっけ？」と聞くと、前田さんは「10年以上たっていまして。もともとはテレビ局のアナウンサーを10年やっていたんですけど、辞めてしまって。一から花屋で修行を積んで、今は花屋さんを表参道と鎌倉で2店舗経営しています」と現在の様子を説明した。

上田が続けて「アナウンサーさんをやっていた時に、お花屋さんやりたいって、もう思っていたわけ」と質問、前田さんは「漠然としていて。自然に関わる仕事がしたいな、とは重っていたんですけど」。そして「いろんなことがきっかけで。東日本大震災とか。人生って1度きりなんだなっていうことを痛感して。好きなことを仕事にしてみたいと思って、思い切って転職しました」と転職の経緯話した。

「アナウンサーの仕事を辞めるっていうのも、ちょっと勇気いるじゃない」と上田が言うと、「本当に不安もあったけど、今は転職して良かったな、って思っていて。毎日すごく充実していますね」と答えた。「じゃあ、俺と一緒にやっていた番組とかつらかったんだ」と上田がイジると、前田さんは「そんなことないですよ」と笑った。