“日本一強いアナ”堀江聖夏、美脚際立つユニフォーム姿に反響「投球フォームがガチすぎ」「なんでそんなに脚が上がるの」
【モデルプレス＝2026/02/18】フリーアナウンサーの堀江聖夏が2月17日、自身のInstagramを更新。ユニフォーム姿を公開し、注目を集めている。
【写真】32歳美人アナ「投球フォームがガチすぎ」まっすぐ美脚眩しいユニ姿
堀江は「いつか始球式で瓦割りしたいなぁ」「セント・フォースチャンネルで壁紙配信中」とコメントし、ユニフォーム姿を複数枚投稿。青ベースボールシャツに赤のショートパンツ、ハイソックスを合わせたスポーティーなユニフォーム姿を披露した。グローブをはめ、片足を高く上げた投球フォーム風のポーズを決め、ショートパンツからは真っ直ぐで健康的な美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚がまっすぐで本当に綺麗」「投球フォームがガチすぎてびっくり」「なんでそんなに脚が上がるの」「スタイル良すぎ」「ユニフォーム似合いすぎ」「めちゃめちゃ速い球投げれそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳美人アナ「投球フォームがガチすぎ」まっすぐ美脚眩しいユニ姿
◆堀江聖夏、美脚際立つユニフォーム姿披露
堀江は「いつか始球式で瓦割りしたいなぁ」「セント・フォースチャンネルで壁紙配信中」とコメントし、ユニフォーム姿を複数枚投稿。青ベースボールシャツに赤のショートパンツ、ハイソックスを合わせたスポーティーなユニフォーム姿を披露した。グローブをはめ、片足を高く上げた投球フォーム風のポーズを決め、ショートパンツからは真っ直ぐで健康的な美しい脚が際立っている。
◆堀江聖夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚がまっすぐで本当に綺麗」「投球フォームがガチすぎてびっくり」「なんでそんなに脚が上がるの」「スタイル良すぎ」「ユニフォーム似合いすぎ」「めちゃめちゃ速い球投げれそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】