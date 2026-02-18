山形県上山市で、雪崩による遭難など冬の時期特有の救助を想定した訓練が、18日行われました。



この訓練は、県警と消防、民間の山岳救助隊員が互いの連携を高め最新の救助技術などを共有しようと毎年この時期に行っているものです。

ことしは県内全域からおよそ60人が参加し雪崩に巻き込まれた遭難者の捜索訓練などを行いました。

県警によりますと雪崩に遭遇して雪に埋まったケースのうち75％の人が、窒息が原因で死亡するため、素早く位置を特定し呼吸に必要な気道を確保することが重要になるということです。

救助した人をロープを使って引き上げる訓練ではカラビナと呼ばれるロープを連結する道具などを使いながら、なるべく救助者に振動を与えないよう息を合わせて引き上げていました。

2021年から2025年までの5年間で、県内の冬山で遭難したのは38人で山形市や上山市にまたがる蔵王での遭難が22人と最も多くなっています。トレッキング目的で樹氷原を訪れた県外からの観光客による遭難救助要請が多いということです。



県警山岳救助隊 佐藤利明副隊長「お互いが同じ技術、知識を持って迅速な救助・捜索に当たれるように訓練している。登山やバックカントリーで入山する人は十分な装備品、服装でこまめな天候チェックを励行してほしい」



19日はお釜のある刈田岳で捜索訓練を行います。