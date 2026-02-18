一流料理人らが全国のコメを審査するコンテストで南陽市内の農業生産法人が出品した山形県産ブランド米「つや姫」が最優秀賞に選ばれ、生産者が18日、南陽市長に受賞を報告しました。



白岩孝夫南陽市長を訪れたのは、市内の農業生産法人「黒沢ファーム」の黒沢拓真さん（32）です。

黒沢さんは2025年11月、京都市にあるコメの老舗「八代目儀兵衛」が開催したコンテスト「お米番付」に、自身が育てた県産ブランド米「つや姫」を出品しました。

今回は32の道府県から190品のコメの応募があり、2026年1月17日の最終審査に進んだ12品のうち、黒沢さんの「つや姫」が最高賞の「最優秀賞」に選ばれました。

コンテストは、国内を代表する料理人らが7つの項目で審査し、黒沢さんの「つや姫」は「ツヤ」「食感」「甘さ」が特に高い評価を受けました。



黒沢ファーム 黒沢拓真さん「一番工夫しているのは土づくり。毎年全てのほ場を土を分析して数値化する。足りないものを補うことを大事にしていて、おコメの香り甘みが乗ってくるような管理を工夫している」



黒沢さんはこのコンテストで2023年に「最優秀賞」に次ぐ「優秀賞」を獲得していますが、最高賞の受賞は初めてです。