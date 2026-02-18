CONVERSE TOKYO×CLAMP第二弾♡物語を纏う全6型

100年以上の歴史を持つCONVERSEから誕生したファッションブランドCONVERSE TOKYOが、女性創作集団CLAMPとのコラボレーション第二弾を発表。名作3作品の世界観を落とし込んだ全6アイテムが登場します。物語とファッションが美しく交差する本コレクションは、2025年2月13日(金)より各店舗(※御殿場アウトレット店を除く)および各オンラインストアにて発売。作品への敬意を込めた特別なラインナップです。

3作品の世界観を落とし込んだデザイン

第二弾では、CLAMPが手がけた『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『魔法騎士レイアース』『CLOVER』をフィーチャー。

それぞれの物語を象徴するモチーフと、CONVERSE TOKYOのアイコンである“星”を掛け合わせたスペシャルデザインが魅力です。

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』ではタイトルロゴにもはためく“羽根”を、『魔法騎士レイアース』では重要キャラクター・モコナの“耳”を、『CLOVER』では“クローバー”をモチーフに採用。

さりげなくも印象的なアイコンが、作品の世界観を日常に溶け込ませます。

全6アイテムのラインナップ

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』

『魔法騎士レイアース』

『CLOVER』

アパレルは3型を展開。GRAPHIC COACH JACKETは30,800円(税込)。

『魔法騎士レイアース』

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』

『CLOVER』

GRAPHIC SWEATは16,500円(税込)。

『CLOVER』

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』

『魔法騎士レイアース』

GRAPHIC LONGSLEEVE TEEは10,780円(税込)。

日常に取り入れやすいロングスリーブTシャツ、スウェット、コーチジャケットで構成され、身に纏うことで物語の余韻を感じられます。

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』

『魔法騎士レイアース』

『CLOVER』

雑貨アイテムも充実。劇中の印象的なコマを配したPOUCH CHARMは8,800円(税込)。アートピースのような存在感を放ちます。

『魔法騎士レイアース』

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』

『CLOVER』

GRAPHIC ACRYLIC STANDは4,180円(税込)で、星型の連結パーツで繋げてディスプレイ可能です。

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』

『魔法騎士レイアース』

『CLOVER』

さらに、〈KOSUKE KAWAMURA〉SILK SCREEN ART(110,000円・税込)、〈YUTA OKUDA〉SILK SCREEN ART(132,000円・税込)も登場。

『魔法騎士レイアース』

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』

『CLOVER』

※公式オンラインストア及び店舗にて受注販売。※直筆サインが入ります。※額装してお届けいたします。

ⓒCLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／講談社

物語と日常をつなぐ特別な一着

CLAMPが描く幻想的で力強い物語と、CONVERSE TOKYOの洗練された感性が融合した本コレクション。アパレルからアート作品まで、多角的に世界観を楽しめるのも魅力です♡

ファンはもちろん、アートやカルチャーを愛する女性にこそ手に取ってほしいラインナップ。物語の記憶をそっと纏い、日常を少し特別に彩ってみてはいかがでしょうか。