「人脈凄すぎる」佐久間大介、有名漫画家たちとカラオケへ！ 「まって豪華すぎない!?」「神回やん」
Snow Manの佐久間大介さんは2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。有名漫画家たちとのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐久間大介＆有名漫画家のプライベートショット
ファンからは「まって豪華すぎない!?」「神回やん…！」「先生たちとカラオケって夢の空間じゃん」「さっくんの人脈凄すぎる」「交流の幅が広すぎて」「なんと羨ましい！」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「先生たちとカラオケって夢の空間じゃん」佐久間さんは「この間！ #姫様拷問の時間です の作者の、春原ロビンソン先生(@haruhara)に誘われて、コラボメニュー食べてきた！」と報告し、2枚の写真を投稿。漫画『姫様“拷問”の時間です』（集英社）などの原作者として知られる漫画家の春原ロビンソンさんとカラオケに行った時のツーショットを載せています。また「稲垣理一郎先生(@reach_ina)も一緒でした」と、漫画『Dr.STONE』（同上）などの原作者として知られる漫画家の稲垣理一郎さんもいたことも報告。すてきな交流関係が明らかになりました。
春原さん＆稲垣さんも反応この投稿に春原さんは「最高でした」と反応。また「今気づきいたけど、佐久間さんと服の配色が逆だ」ともつづっています。さらに、稲垣さんも「姫様コラボ飯にみんなで屈してきました！」と反応しています。次に会った時もすてきな投稿を期待したいですね。
