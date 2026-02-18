3児の母・ギャル曽根、2歳次女＆13歳長男の肩車ショットを公開 成長した姿に驚き「そんな大きくなったんやね」「頼もしい」
タレントのギャル曽根（40）が17日、自身のインスタグラムを更新。長男（13）が次女（2）を肩車する様子を公開し、成長ぶりに反響が寄せられている。
【写真】「もう中学生なんですね」ギャル曽根が公開した、次女を肩車する長男の近影ショット
ギャル曽根は「お兄ちゃんと次女。仲良し」とつづり、「#お兄ちゃんありがとう」とハッシュタグを添えて投稿。写真には、制服姿の長男が次女を肩車し、仲むつまじく歩く姿が収められていた。
投稿を見たファンからは「そんな大きくなったんやね」「優しいお兄ちゃん」「仲良しでいいですね」「頼もしいですね」「もう中学生なんですね」などの声が寄せられ、兄妹のほほ笑ましい光景に温かなコメントが集まっている。
ギャル曽根は2011年7月、テレビディレクターの名城ラリータ氏と結婚。翌12年11月に長男、16年1月に長女（10）、23年11月に次女が誕生した。
