NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」（月〜土曜前7・45）の新出演者取材会が18日、東京・渋谷の同局で行われ、初代「体操のお姉さん」を7年間務めた秋元杏月が3月末で卒業することが発表された。

身体表現のコーナーに出演した「パント！のお姉さん」の上原りさから引き継ぎ、2019年4月に初代「初代体操のお姉さん」に就任。7年間にわたり、収録や全国のコンサートで明るい笑顔とともに“あづきお姉さん”の愛称で親しまれた。

会見に出席した秋元は7年を振り返り、「本当に幸せな日々でした」と笑顔。「『おかあさんといっしょ』という場所にいられる時間は限りあるもの。受け取ったバトンをいつか次につなぐ時が来る。そう考えた時に、今が自分の中でベストタイミングだなと。この7年間を振り返っても、悔いなくやりきったなという気持ちが芽生えたので、卒業を決意しました」と自らの決断だったことを明かした。

秋元と同時期に就任した第12代「体操のお兄さん」福尾誠（まことお兄さん）は2023年に卒業。第13代「体操のお兄さん」佐久本和夢（かずむお兄さん）は今後も出演を継続する。

秋元に代わり、3月30日の放送から新「おどりのお姉さん」として“アンお姉さん”アンジェが加わる。秋元の最後の出演は3月28日となる。

この発表に、「あづきお姉さん」がすぐさまトレンド入り。「卒業まじ？？？」「えっあづきお姉さん卒業なの！？！？！？」「あづきお姉さん卒業 爆泣き」「そんな気はしてたけど寂しい」「卒業なんだ…寂しいな」「今までありがとう」「淋しいけれど卒業おめでとうございます」「本当に太陽みたいだ」「7年間ありがとう」などのコメントが溢れた。

新たに加わる「アンお姉さん」もトレンド入りしており、注目度がうかがえる。