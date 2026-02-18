銀座 蔦屋書店で東京の伝統工芸品を紹介するPOPUP催事が開催
東京都中小企業振興公社は2月18日〜3月4日、「東京手仕事プロジェクト」のPOPUP催事「TOKYO CRAFT STORIES 手仕事が紡ぐ美の記憶〜受け継がれる技、東京の手仕事に出会う2週間〜」を、銀座 蔦屋書店にて開催する。時間は10時30分〜21時(2月25日、3月4日、最終日は18時まで)。
TOKYO CRAFT STORIES キービジュアル
同企画は、東京の伝統工芸品や開発商品を展示販売し、現代の暮らしに調和する匠の技を紹介するイベント。会期中は商品の入れ替えが行われ、第1週はインテリアやテーブルウェア、第2週はファッション・インテリアを中心に展開する。
会場では、江戸木目込人形の技法を用いた「招き猫」や、本格的な音色を楽しめる小型三味線「小じゃみチントン」、籐工芸と感性が融合した「籐扇子」などの品々が並ぶ。
招き猫(小)友禅 桃
小じゃみチントン 波
普段は、工房でしか見ることのできない熟練職人による実演も行われ、芸術性の高い手仕事の過程を間近で体感できる貴重な機会となる。
実演スケジュール
2月24日は施設休館日のため休業となる。
