将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑む第７５期王将戦七番勝負第４局が１８日、和歌山市の和歌山城ホールで前日から指し継がれ、午後３時のおやつが配膳された。

藤井は「モクテル柚子りんご」「あら川の桃６０パーセント果汁入りドリンク」の飲み物２種のみ。永瀬は「いちご大福串」「一手みかん大福」「和歌山産まりひめいちご１００パーセントジュース」「あら川の桃６０パーセント果汁入りドリンク」「コーヒースターズ（ホット）」をオーダーした。

永瀬の食べ物は午前と同じ。しかし、違うのはその量だ。午前は「いちご大福串」「一手みかん大福」とも１個ずつ。それが午後は「いちご―」２串の「みかん―」４個と“爆増”した。

ＣＳ放送の「囲碁・将棋チャンネル」で解説している脇田菜々子女流初段は、永瀬のおやつのスチール写真が映し出されると「うふふふ…ふふふ…ふふふ…」と次の話ができなくなるほどの大ウケぶり。ようやく「みかん大福…４つ頼まれたんですね。ふふふふ」と言葉をつなぐと、木村一基九段は「（午前から）増えてない？ 食べるのに１個１０分かかるとして、みかん大福４０分でしょ。いちごの串に２０分。（おまけの）いちごもあるから１時間で食べきれるか分からない」と計算してみせた。

永瀬は９０手目を指すと控室へ。藤井は対局者不在の中、８分の考慮で次の手を指すと、その４分後に永瀬が盤上へと戻った。つまり、おやつタイムは１２分。かなりの早食いだった。

木村九段は永瀬の不在中も「大福食べてんのかな。みかんかないちごかな」と想像が止まらない様子。「昔、加藤一二三先生が桃１個買ってきて、桃食べてたことがあります」とレジェンドの“らしい”果物にまつわるエピソードも披露していた。

午後４時現在、９３手目まで進んでおり、残り時間は藤井４９分、永瀬２時間。同チャンネルはＡＩによる形勢判断で永瀬を優勢としている。